Morte de suspeito faz grupo incendiar ônibus em Feira; policiamento foi reforçado

Um homem morreu na manhã desta quinta-feira, 25, após um confronto com a polícia em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Gleidson Bruno Tales de Moura, 23 anos, era um dos suspeitos mais procurados na cidade. Por conta da morte dele, um coletivo foi incendiado na cidade.

O caso ocorreu quando "Gueu", como Gleidson era chamado, foi reconhecido por policiais da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Ele tentou fugir e, durante a perseguição, houve uma troca de tiros. Ele foi atingido e encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram encontrados uma pistola 9mm Taurus de uso restrito, um carregador, dez munições, 11 cartuchos calibre 380, uma balança de precisão, uma quantidade de maconha a granel, duas pedras de crack e R$ 104,50.

Ainda segundo a SSP-BA, Gleidson é suspeito de ser autor e mandante de homicídios no bairro do Aviário, em Feira. Além disso, é suspeito de traficar drogas na região.

Policiamento reforçado

O policiamento no bairro foi reforçado com unidades especializada, como Rondas Especiais (Rondesp) e Esquadrão Asa Branca, após um ônibus ser incendiado por um grupo ligado ao suspeito. A queima do veículo ocorreu na manhã desta quinta. Ninguém ficou ferido na ação criminosa.

Segundo o delegado Roberto Leal, da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Feira de Santana), quatro mortes nos últimos quatro meses estariam relacionadas a Gleidson. As vítimas foram Wilson Silca dos Santos, César José Lopes da Silva, Bruno dos Santos Bonfim e Cosme Souza de Oliveira.

O delegado também informou que o suspeito teve duas passagens por tráfico de drogas em menos de ano.

Policiamento no bairro foi reforçado após a queima de ônibus na manhã desta quinta

