Morte de irmãos em Santo Amaro teria relação com o tráfico de drogas, diz polícia

Os irmãos Roque dos Santos Costa e Danilo Santos Jesus morreram após serem alvejados por disparos de arma de fogo, na madrugada deste sábado, 4, na Rua Caeira, no bairro Trapicho de Baixo, na cidade de Santo Amaro da Purificação, no Recõncavo baiano. De acordo com a Polícia Civil, a principal linha de investigação seria a disputa de tráfico de drogas na região.

A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas pela Delegacia Territorial da cidade. De acordo com o titular da unidade, delegado Adriano Moreira, a travesti Yandra Karony dos Santos - nome social de Roque - era investigada por associação ao tráfico e também suspeita de integrar um grupo criminoso responsável por homicídios na cidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a socorrer Danilo e encaminhou para o Hospital Nossa Senhora da Natividade, porém, ele não resistiu aos ferimentos. Já Yandra apresentava sinais de tortura no corpo.

adblock ativo