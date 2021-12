Morte de ex-prefeito motiva bloqueio da BR-101 nesta quarta

Manifestantes fecham a BR-101, desde as 10h25 desta quarta-feira, 29, nas proximidades de Itagimirim (a 602 quilômetros de Salvador). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 200 manifestantes estão no local.

Com a via bloqueada, o congestionamento já chega a dois quilômetros. Segundo moradores do local, o protesto é feito por familiares e amigos do ex-prefeito da cidade, Rielson Lima, que foi assassinado há um ano.

A PRF já está no local negociando com os manifestantes.

