Morte de criança na BR-324 faz moradores bloquearem rodovia

Alguns moradores de Candeias bloqueiam o km 586 da BR-324, desde o início da noite deste domingo, 29, após a morte de uma criança de aproximadamente 10 anos. A garota foi atropelada por um carro na rodovia e morreu antes de receber atendimento, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O órgão não soube informar se o motorista que atropelou a menina apresentava sinais de embriagues. Ele foi conduzido para a 20ª Delegacia de Candeias.

Por conta do atropelamento e do corpo da criança ainda está na via, alguns moradores da região interditaram a BR-324, sentido Feira de Santana-Salvador. O engarrafamento já chegava há quase 18 quilômetros, quando, de acordo com PRF, a rodovia foi liberada, por volta das 22h, pelos manifestantes.

Segundo leitores do Portal A TARDE, por meio do aplicativo WhatsApp, o atropelamento teria acontecido por volta das 16h e, desde então, era aguardada a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Por conta disso, os manifestantes, inconformados com a demora, afirmam que só vão sair do local após a chegada dos peritos e da remoção do corpo.

