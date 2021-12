Morrem dois suspeitos de jogar empresário amarrado em rio

Dois homens morreram durante uma troca de tiros com policiais civis na manhã desta quarta-feira, 11, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Eles chegaram a ser levados para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiram.

Segundo o site Acorda Cidade, os dois são suspeitos de terem assaltado e matado o empresário Aristides Santos Barbosa em novembro do ano passado. Ele era proprietário de uma fábrica de tintas e foi abordado dentro de casa.

Os criminosos amarraram os pés e as mãos do empresário e depois jogaram o corpo dele amarrado a uma pedra dentro do Rio Jacuípe, matando-o afogado.

Um dos assaltantes foi identificado como Leonardo de Carvalho Ferreira.

