Morre vítima de acidente envolvendo ônibus da prefeitura de Laje

Uma das 20 vítimas do acidente envolvendo um ônibus da prefeitura do município de Laje morreu na noite desta terça-feira, 22. O ônibus, que transportava 23 pacientes, caiu de uma ponte na BR-101 após colidir em um caminhão na ultima quinta-feira, 17.

De acordo com informações do site Web Princesa do Vale, a vítima identificada como Eurípides de Jesus Batista, 67, passou mal na casa onde morava no bairro Terra Seca, após receber alta do Hospital Ranulfo José de Almeida. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local mas ele não resistiu.

O laudo médico apontou seis costelas quebradas e escoriações pelo corpo. O estado de saúde das demais vítimas não foi divulgado.

