Morre uma das gêmeas siamesas de Itamaraju; a outra tem alta

Uma das gêmeas siamesas de Itamaraju, Júlia Neves, de cinco meses, não resistiu ao período de recuperação após a cirurgia de separação e morreu por insuficiência cardíaca, na última sexta-feira, 12. Segundo informações da assessoria de imprensa do Hospital Materno Infantil (HMI), a divulgação da morte da criança só foi autorizado pela família nesta segunda-feira, 15.

Júlia, que apresentou piora no quadro de saúde dias após a cirurgia, estava respirando com a ajuda de aparelhos. A irmã, Fernanda, também chegou ao estágio gravíssimo, mas, desde o dia 3 de fevereiro, respira de forma espontânea. Ela recebeu alta na manhã desta segunda, às 9h30.

Ela seguiu, juntamente com a mãe Lindalva Nascimento de Jesus, para a Casa do Interior da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), localizada no setor Oeste.

Já Valdenir Neves, pai das meninas, está em Itamaraju (a 700 quilômetros de Salvador), cuidando dos trâmites legais para o sepultamento de Júlia. Não há informações sobre data ou horário para o sepultamento da criança.

Júlia e Fernanda eram unidas pelo tórax e abdômen, compartilhando o fígado e uma membrana do coração. A cirurgia aconteceu no dia 13 de janeiro e, segundo os médicos, correu tudo bem, sem nenhuma intercorrência inicial.

