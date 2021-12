Morre um dos gêmeos siameses separados em Goiânia

Morreu na noite de sexta-feira, 27, o gêmeo Arthur, de 5 anos, que foi separado do irmão Heitor em uma cirurgia realizada esta semana em Goiânia.



No último boletim médico divulgado pelo Hospital Materno Infantil (HMI) na tarde desta sexta-feira, 27, os gêmeos permaneciam em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos e internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Em sua página no Facebook, o pai de Arthur, Delson Brandão, que é baiano, informou que o corpo deve chegar em Riacho de Santana (a 834 quilômetros de Salvador), na Bahia, por volta das 20 horas deste sábado, 28, onde será velado durante a noite na casa da mãe de Eliana Rocha até as 8 horas de domingo, quando seguirá para a Igreja Nossa Senhora da Glória.



Segundo o pai, ainda no domingo, o corpo será levado para o município baiano de Botuporã (a 814 quilômetros da capital), onde será velado na casa da avó paterna. O sepultamento está previso para às 13h30 no cemitério da cidade.



Os gêmeos Arthur e Heitor nasceram colados pelo abdome, tórax e bacia e compartilhavam o fígado e a genitália.

