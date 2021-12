Morre tio que matou sobrinha durante briga por pensão

O comerciante Marco Antonio Teixeira Costa, acusado de matar uma sobrinha e esfaquear a outra durante uma briga em Vilas do Atlântico, morreu nesta sexta-feira, 19. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Marco morreu por volta das 22h no Hospital Salvador, no bairro da Federação, onde estava internado desde o dia 3 de setembro.

A morte da empresária Luciana Augusta Teixeira Lustosa, de 34 anos, foi provocada, segundo a polícia, por Marco Antonio, tio da vítima, que também esfaqueou a irmã de Luciana, Sílvia Augusta Teixeira Lustosa, de 31 anos.

A confusão, motivada pela disputa da administração de uma pensão, ocorreu no dia 1º de setembro, quando a família marcou uma reunião para discutir os gastos e fazer uma espécie de prestação de contas. Até então, o cartão era admninistrado por Sílvia.

A dona da pensão era a mãe de Marco e a avó das irmãs Luciana e Sívlia, dona Mariah Teixeira dos Santos, de 78 anos, que recebia o dinheiro desde a morte do marido, auditor fiscal da fazenda.

Após o crime, Marco Antonio teve a prisão preventiva decretada e iria responder por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificada. O comerciante, que morava em São Paulo, sofreu traumatismo craniano após ser atingido por uma cadeira arremessada pelo marido de Sílvia no dia da briga.

adblock ativo