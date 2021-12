Morre terceira vítima de colisão entre carros na BR-135 em Barreiras

Um garoto de 12 anos morreu na madrugada desta quinta-feira, 14, vítima de uma colisão entre dois carros na BR-135, entre os municípios de Barreiras e São Desidério, no oeste da Bahia.

Segundo o Blogo do SigiVilares, a vítima, identificada como Euler dos Santos Silva, foi a terceira pessoa a morrer por conta deste acidente. Ele estava internado há cinco dias no Hospital Oeste (HO), em Barreiras.

Ainda de acordo com o blog, o corpo do garoto foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O acidente

A colisão entre dois carros de passeio aconteceu na manhã do dia 9 de dezembro, na BR-135. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um dos veículos entrou pela contramão e colidiu com o outro veículo. Com o acidente, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas.

As outras vítimas foram Antônio Carlos dos Santos, 34, que morreu no local, e Vanin Correia da Silva, 35, que faleceu no hospital.

adblock ativo