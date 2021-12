Morre sexta vítima da colisão entre ônibus escolar e carreta na BR-116

Morreu no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), a sexta vítima do acidente entre um ônibus escolar e uma carreta, ocorrido neste domingo, 25, na BR-116, na região de Santa Bárbara.

Segundo informações do site Acorda Cidade, Marcos Silva Brito apresentava diversas fraturas e acabou falecendo no centro cirúrgico.

Além dele, morreram no acidente Eurico Andrade, Fernando Andrade Almeida, Jefferson Conceição, Rafael José da Silva e Rodrigo Carvalho da Silva Brandão.

O ônibus escolar trafegava com destino ao distrito de Antônio Cardoso - onde seria realizado um concurso de fanfarras - quando colidiu frontalmente com a carreta, que invadiu a pista no sentido contrário. Cinco passageiros do ônibus morreram no local. Os outros 18 feridos foram atendidos por equipes do Grupamento Aéreo (Graer) e do Corpo de Bombeiros e direcionados a hospitais da região.

Por meio de nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que 12 feridos deram entrada no Hospital Clériston Andrade (HGCA) e no Hospital Estadual da Criança (HEC).

Os corpos foram encaminhados à Coordenação Regional de Polícia Técnica de Feira de Santana. A 15ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Serrinha) vai apurar as causas do acidente.

