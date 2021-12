Morre PM baleado em confronto com PRF em Euclides da Cunha

O policial militar Ubiratan dos Santos Borges, 33 anos, que foi baleado durante confronto com um policial rodoviário federal, morreu na madrugada desta terça-feira, 27, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde estava internado desde o dia 24, na cidade de Euclides da Cunha (a 323 km de Salvador). Além dele, o inspetor Hamilton Safira Andrade Segundo foi baleado e faleceu minutos após dar entrada na unidade hospitalar.

De acordo com o coordenador da 25ª Coorpin, delegado Miguel Vieira Filho, testemunhas ouvidas até o momento informaram que o inspetor da PRF estava na companhia de um promotor em um bar, onde o PM também estava e este teria se desentendido com um homem que estava embriagado. Ele teria tentado agredir o policial militar que revidou com um tapa. "Neste momento, o bêbado caiu e o promotor teria ido socorrê-lo. O militar teria se dirigido ao seu carro, quando foi atingido pelo primeiro tiro deflagrado pelo policial rodoviário. Mesmo ferido, o PM revidou e o PRF continuou atirando", disse.

O delegado informou ainda que as testemunhas foram enfáticas em afirmar que o PM foi baleado quando estava desarmado. "Só após receber o primeiro tiro, segundo as testemunhas, é que o militar pegou a arma e atirou contra o PRF. Estou solicitando as imagens do circuito das câmeras instaladas na rua e no estabelecimento para podermos confirmar ou não a versão", frisou o delegado.

Mesmo com a morte dos policiais, o delegado informou que o inquérito será finalizado e remetido à justiça. "Estou concluindo a oitiva das testemunhas e aguardando os laudos de perícia e necropsia, para encaminhar tudo para o Ministério Público. Acredito que o caso seja arquivado", informou.

Ubiratan foi atingido por quatro tiros. O corpo foi necropsiado no Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana e liberado para sepultamento ocorrido na tarde desta terça no cemitério municipal de Irará. Ele estava na Polícia Militar desde 2008 e trabalhava na cidade de Euclides da Cunha.

O inspetor Hamilton foi sepultado na tarde de sábado em Salvador. Ele estava na PRF há 10 anos e era chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização em Feira de Santana. Em nota, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal lamentaram o ocorrido envolvendo os policiais e se solidarizaram com os seus familiares.

