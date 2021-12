Morre padre agredido por golpes de facão em Feira de Santana

O padre de 64 anos agredido com golpes de facão, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), morreu na noite desta sexta-feira, 27, depois de sofrer uma parada cardíaca. Ele estava internado no Hospital Unimed desde o dia 23 de março, quando foi atingido em frente à casa onde morava.

No dia do crime, inconformados com o ocorrido, moradores da localidade tentaram agredir o suspeito identificado como Raimundo Marcos Vieira Bento, 33 anos. Ele encontra-se preso e, durante depoimento na delegacia, alegou não lembrar do acontecimento, segundo informações do Blog Berimbau Notícias.

O corpo do padre foi velado neste sábado, 28, na capela Dom Pedro de Alcântara, em Feira de Santana.

