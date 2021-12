Morre no HGE quarta vítima do incêndio em Feira de Santana

Morreu nesta seta-feira, 7, a quarta vítima do acidente no residencial Iguatemi em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Bruna Mile Ferreira Barbosa, de 24 anos, estava internada com queimaduras em 90% do corpo.

De acordo com o site Acorda Cidade, ela foi uma das quatro vítimas transferidas do Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, para o HGE. O incêndio atingiu uma residência em Feira de Santana na terça-feira, 4. O acidente ocorreu por volta de 4h30.

