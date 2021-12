Morre mulher que esperava há 8 anos por cirurgia bariátrica

Foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 23, a dona de casa Eliana Amaral, 35 anos, que aguardava há 8 anos por uma cirurgia bariátrica. Ela, que pesava 245 kg, sofria de obesidade mórbida e morreu nesta quinta, 22, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Um dos filhos de Eliana chegou a escrever uma carta para o Papai Noel dos Correios pedindo a cirurgia da mãe como presente de Natal, mas o sonho não foi possível a tempo.

Segundo André do Rosário Fernandes, irmão da dona de casa, o médico Reinaldo Ataíde chegou a oferecer a cirurgia, sem cobrar, mas Eliana, que tinha dificuldades de locomoção, precisa de uma vaga de UTI e também de um kit médico para a realização do procedimento.

“Estamos muito tristes. Minha irmã vinha lutando há alguns anos para fazer essa cirurgia. O médico Reinaldo Ataíde se prontificou a fazer, mas o HGCA disse que não tinha suporte. Ela morreu por complicações da obesidade e não aguentava mais tanto sofrimento. Infelizmente, ela não foi a primeira nem será a última”, lamentou.

A reportagem do Portal A TARDE tentou falar com o hospital, mas não conseguiu localizar ninguém para responder ao questionamento da família de Eliana até a publicação desta reportagem.

Ele ainda relatou que a irmã sofria constantemente com complicações decorrentes da obesidade. Ela, inclusive, ficou internada durante um mês no hospital de Feira.

A morte de Eliana, que já tinha colocado um balão no estomago e perdido 40 kg, comoveu amigos e familiares. O enterro dela aconteceu no cemitério Jardim Celestial. As informações são do site Acorda Cidade.

Eliana foi enterrada na tarde desta sexta-feira (Foto: Reprodução | Site Acorda Cidade)

