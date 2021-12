Morre mulher de PM baleada em tentativa de assalto em Abrantes

A mulher de um policial militar morreu após ser baleado junto com o marido durante uma tentativa de assalto nesta quarta-feira, 8, em Vila de Abrantes, em Camaçari. Flávia Antunes foi atingida por dois tiros nas costas e não resistiu, morrendo no Hospital do Aeroporto, em Lauro de Freitas, para onde casal foi levado.

Já o PM Cléber Fernando Santos está internado. Ele foi baleado no ombro e na mão. O soldado estava a caminho do trabalho quando foi surpreendido por um assaltante em uma bicicleta.

Segundo a PM, Cléber teria reagido a ação e o bandido atirou nele e na mulher dele. Em seguida, o suspeito fugiu.

