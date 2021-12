Morre menino transferido após apelo da mãe na internet

O menino Aldo Emanuel da Rocha Teodoro, de 10 anos, que foi transferido para Salvador após apelo pela internet da mãe não resistiu ao tratamento e teve confirmada a morte encefálica nesta terça-feira, 10, no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula. O corpo do garoto será enterrado nesta quinta, 12, em Riacho de Santana, onde ele morava.

A criança, estava internado na UTI do Hospital Regional de Guanambi (distante a 688 quilômetros de Salvador), onde teve protocolo de morte encefálica aberto. Descrente do diagnóstico, Maria Rosa da Rocha Teodoro, mãe da criança, divulgou uma carta na internet direcionada ao secretário de saúde da Bahia, Jorge Solla, pedindo a transferência do menino para uma unidade de saúde mais avançada.

No comunicado, ela alegava que a criança apresentava reações. Depois da repercussão e apelo da mãe, Aldo Emanuel foi transferido para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador.

Aldo foi internado no interior, no último dia 30, com fortes dores de cabeça. De acordo com o Hospital Regional de Guanambi, ele já chegou em estado grave, por conta de um tumor no cérebro e teve a morte encefálica confirmada três dias depois.

