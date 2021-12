Morre menino de 4 anos atropelado em Luís Eduardo

Morreu nesta quinta-feira, 11, o menino Gustavo Gomes dos Santos, de 4 anos, que estava internado no Hospital Oeste, em Barreiras (distante 898 Km de Salvador). O garoto foi atropelado, na noite da última sexta, 7, junto com a sua irmã de sete anos, Paula, no município de Luís Eduardo Magalhães (a 996 km da capital). A menina segue internada em estado grave.

O acidente aconteceu na rua Tancredo Neves, localizada no bairro Mimoso II. De acordo com o Blog Sigi Vilares, o motorista do veículo, que não teve a identidade divulgada, perdeu o controle da direção, bateu em um Fusca que estava estacionado e atingiu os irmãos que brincavam de bicicleta no local.

O condutor fugiu sem prestar socorro. Ele dirigiu por mais de 200 metros até abandonar o carro. As crianças foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento e, em seguida, transferidas para o Hospital do Oeste.

adblock ativo