Morre menina de 13 anos que teve AVC após receber alta de policlínica

A estudante Caroline Santos Vaz, 13 anos, morreu nesta terça-feira, 18, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) após ficar 10 dias em coma no Hospital Estadual da Criança (HEC). A garota teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) depois de ser atendida e receber alta de uma policlínica da cidade.

Segundo o site Acorda Cidade, a família acredita que o problema foi provocado por uma prescrição equivocada de medicamento na unidade de saúde municipal. A Secretaria Municipal de Saúde de Feira abriu uma sindicância para apurar a morta da adolescente.

Caroline foi levada para a policlínica após reclamar de dor de cabeça e febre. Ela foi medicada com Plasil e Benzetacil de 1.200 unidades e recebeu alta, segundo o site local.

No mesmo dia, durante a madrugada, ela passou mal e apresentou um quadro de AVC, entrando em coma. A jovem foi internada no HEC no último dia 8. A família registrou queixa-crime e acionou o Ministério Público.

