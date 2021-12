Morre jovem que teve 82% corpo queimado pelo ex

A adolescente Luana Viana de Oliveira, 14 anos, que teve 82% do corpo queimado pelo ex-namorado, em Feira de Santana (distante 109 km de Salvador) morreu na noite desta terça-feira, 15, no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde estava internada desde o dia 26 de março.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu às 23h da terça.

Luana sofreu queimaduras de 2º grau e teve o corpo queimado por Ronaldo Santos, 20 anos, que confessou o crime em depoimento no dia 26 de março, quando foi preso.

Na delegacia, o jovem confirmou que jogou gasolina e ateou fogo na namorada e alegou ter feito isto por ter sido traído. "Ela me traía sempre. Sábado, ela saiu e a vi em uma moto com outro homem. Domingo, a chamei para ir lá em casa e após ela ameaçar jogar gasolina em mim. Eu tomei o vaso da mão dela e fiz o serviço", contou.

O corpo de Luana foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Salvador, onde deve passar por perícia antes de ser liberado para o sepultamento.

