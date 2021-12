Morre jovem de 19 anos agredido na Praia do Forte

Morreu na tarde desta segunda-feira, 21, no Hospital Geral de Camaçari (HGC), o jovem Huane Guimarães de Moura, de 19 anos, que foi agredido por um grupo de 20 pessoas em Praia do Forte, no dia 12 de abril.

A vítima e mais três amigos passavam um fim de semana no local e, ao saírem de um bar, foram atingidos por pedradas e garrafadas, jogadas por um grupo de homens e mulheres. Os amigos também ficaram feridos, mas passam bem.

Antes da confirmação da morte, a família do jovem realizou uma manifestação exigindo a transferência dele para um hospital de Salvador, onde seria submetido a uma neurocirurgia. Ele estava em coma induzido por conta de um traumatismo craniano.

