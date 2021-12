Morre jovem agredida por namorado em Vitória da Conquista

Morreu nesta terça-feira, 10, a jovem Jéssica Nascimento, 21 anos, que foi agredida pelo namorado, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. De acordo com informações da família da jovem, ela morreu por volta das 17h, no Hospital de Base do município, onde estava internada na UTI. Já a hospital informou que a jovem teve falência de múltiplos órgãos.

Com a morte da jovem, o suspeito da agressão, Américo Francisco Vinhas Neto, passa a responder por lesão corporal seguida de morte, informou a polícia. Ele teve a prisão decretada na sexta-feira, 6, e continua está foragido.

Enquanto Jéssica estava internada, o suspeito respondia por lesão corporal gravíssima por conta da agressão e da morte do bebê de aproximadamente 4 meses que a jovem perdeu.

O Caso

Jéssica foi agredida na casa em que morava com um amigo, em Vitória da Conquista, durante uma festa na madrugada do dia 25 de abril. Na ocasião, cinco pessoas, além da vítima e do suspeito da agressão, estavam no local.

Segundo a polícia, Américo Francisco inicialmente negou que teria agredido a jovem. Em um segundo depoimento, ele disse não lembrar do que aconteceu no dia do crime.

adblock ativo