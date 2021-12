Morre idosa baleada em ataque que matou mais quatro em Mar Grande

Uma das baleadas no ataque em Mar Grande, em Vera Cruz, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta quarta-feira, 28, no Hospital Geral de Santo Antônio de Jesus. Edna Maria de Santana Senna, 77, é mãe de Jocilene Santana Sena, 46 anos, e Jussara Clementina Sena Sacramento, 53 anos, que também morreram na ação.

Ela foi baleada ao tentar socorrer as filhas. As três foram assassinadas pelo argento da reserva da Polícia Militar, Itamar Conceição Leal. Ele também atirou em Flávia Luiza Santana, 27 anos, neta de Edna.

As duas foram levadas para o hospital de Itaparica e depois foram transferidas para o Hospital Geral de Santo Antônio de Jesus. Mas Edna não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta quarta, segundo o investigador da 24ª Delegacia de Vera Cruz, Geraldo Reis. O corpo dela será enterrado na tarde desta quinta, 29.

Já Flávia foi atingida na perna e não corre risco de morte.

Entenda o crime

O ataque foi motivado por um desejo de vingança Ian Conceição, filho do sargento. Ele procurava Uanderson Senna dos Santos, 30. Ian estava acompanhado do pai e tinha uma rixa com Uanderson porque ele impediu que Ian matasse uma ex-companheira.

Como não encontrou Uanderson, Ian brigou com o primo dele João Manoel Senna Nascimento. A mãe do rapaz, Jocilene, tentou proteger o filho, mas foi morta pelo PM da reserva, que também atirou em Jussara, Edna e Flávia.

Após os crimes, pai e filhos seguiram para casa, onde Ian matou o pai e depois cometeu suicídio.

adblock ativo