Morre homem que teve 95% do corpo queimado em explosão em Candeias

Um homem de 28 anos, que teve 95% do corpo queimado durante uma explosão em uma garagem de caminhões-tanques, morreu na manhã deste domingo, 4. Tiago Lenon dos Santos Cerqueira estava internado em estado greve na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do setor de queimados do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, desde a última quinta, 1º.

Ele sofreu queimaduras durante um incêndio de grandes proporções na garagem situada no bairro Ouro Negro, na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Internada, a vítima permaneceu desacordado e entubado durante o período de interação, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Tiago foi enterrado na manhã desta segunda, 5.

A polícia investiga se no local funcionava um esquema de distribuição ilegal de gasolina adulterada. O incêndio, causado pela explosão de um veículo, causou a destruição de cinco caminhões. As informações são do site Candeias Mix.

