Morre homem que teve 90% do corpo queimado após explosão de carreta

Edmilson Santana, que 90% do corpo queimado após a explosão de uma carreta carregada de óleo em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), morreu na manhã desta terça-feira, 4. O acidente aconteceu no domingo, 2, no estacionamento da Biotank, empresa responsável pelo veículo semirreboque tanque, na localidade de Caroba.

Ele estava internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), referência no tratamento de queimados. Edmilson sofreu queimaduras de 3º grau e não resistiu aos ferimentos. Outra pessoa que estava no local da explosão teve ferimentos leves. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Em nota, a Biotank lamentou a morte de Edmilson e informou que presta assistência aos familiares da vítima desde que o incidente ocorreu. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Candeias, investiga as causas do acidente.

