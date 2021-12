Morre ex-prefeito de Canavieiras Almir Melo

O ex-prefeito de Canavieiras, no Litoral Sul do estado, Almir Melo (MDB), morreu na tarde deste domingo, 28. Ainda não se sabe o que teria causado a morte do político. Almir teria passado mal e chegou a ser atendido, mas não resistiu.

Almir Melo foi prefeito de Canavieiras por três gestões. O político era o atual secretário geral do MDB baiano.

O governador Rui Costa lamentou a morte de Almir Melo nas redes sociais e se mostrou surpreso com o ocorrido.

"Ex-prefeito de #Canavieiras, era uma das mais respeitadas lideranças políticas do Sul da #Bahia. Que Deus conforte todos os familiares e amigos dele neste momento de dor e tristeza pela perda repentina", publicou o governador da Bahia.

Surpreendeu a todos, na tarde deste domingo, a morte de Almir Melo. Ex-prefeito de #Canavieiras, era uma das mais respeitadas lideranças políticas do Sul da #Bahia. Que Deus conforte todos os familiares e amigos dele neste momento de dor e tristeza pela perda repentina. — Rui Costa (@costa_rui) June 28, 2020

adblock ativo