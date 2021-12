Morre empresário baleado por digital influencer em Santo Antônio de Jesus

Morreu nesta quarta-feira, 26, o empresário William Oliveira, que foi baleado pelo digital influencer Iuri Sheik no último domingo, 23, durante os festejos juninos de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. A informação foi confirmada 4ª Coordenadoria regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Ex-empresário da banda Black Style, Will estava em uma festa do tipo 'paredão', na avenida Ruy Barbosa, quando foi atingido por dois tiros disparados por Sheik.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Regional de Santo Antônio.

Segundo informações da polícia, cerca de dez minutos antes do crime, duas equipes do 14º Batalhão tinham ido até o local para interromper a festa. Momentos depois, os militares receberam uma denúncia de que havia um ferido com tiros após um desentendimento com outro homem.

Foragido

Yuri é dono de uma loja de roupas na Estrada das Barreiras, em Salvador. Ele se notabilizou pelos bordões e pelo costume de ‘ostentar’ nas redes sociais. Seu personagem ‘Sheik Árabe’ fez tanto sucesso que ele chegou a ser garoto-propaganda de um bloco de Carnaval.

Testemunhas contaram à polícia que Sheik fugiu em um carro particular após os disparos. Na manhã desta terça-feira, 25, Sheik publicou uma foto nas redes sociais e disse que ia se entregar. "Toda versão existe dois lados. Logo mais vou me apresentar e contar realmente o que aconteceu", escreveu. Até o momento, o suspeito não compareceu à delegacia.

adblock ativo