Morre em São Paulo presidente da Fieb Carlos Gilberto Farias

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Gilberto Farias, morreu em São Paulo, nesta quarta-feira, 5, no Hospital Sírio-Libanês, em decorrência de complicações de um câncer.

Carlos Gilberto Farias assumiu em abril a presidência da FIEB, para o período 2014-2018, em substituição a José de Freitas Mascarenhas. Alagoano, Farias era diretor da Agrovale, empresa produtora de açúcar, etanol e bioenergia situada região do Vale do São Francisco, em Juazeiro.

Com sua morte deve assumir a presidência da Fieb o empresário Antônio Ricardo Alban, 1º vice-presidente.

O corpo do empresário deve ser cremado nesta quinta-feira, 6, em Salvador, em horário ainda não confirmado.

Autoridades

O governador, Jaques Wagner, lamentou a morte do presidente da Fieb, "A Bahia está de luto com a perda deste grande empreendedor. Desde que assumiu a Fieb, há pouco mais de seis meses, Gilberto Farias procurou trazer dinamismo à instituição, buscando maior valorização para os pequenos e médios empresários da capital e do interior do nosso estado. Minhas condolências à família, amigos e aos integrantes da Federação", disse Wagner.

Otto Alencar, governador em exercício, comentou a morte de Carlos Gilberto Farias, "A Bahia perde um grande empresário que por sua capacidade e compromisso foi eleito para assumir, neste ano, a Fieb, entidade que representa a indústria baiana. Manifesto o mais profundo pesar e solidariedade aos membros da família, amigos e aos integrantes da Fieb", falou Otto.

Em nota, o prefeito ACM Neto também lamentou a morte de Farias, "Líder empresarial, Carlos Gilberto Farias contribuiu muito para o desenvolvimento da Bahia, não apenas pela geração de empregos, mas, principalmente, por se dedicar anos e anos à integração entre as micro, pequenas, médias e grandes empresas. Aos familiares do presidente e todos os funcionários do Sistema Fieb, os meus sentimentos", comentou ACM Neto.

O senador Walter Pinheiro se pronunciou sobre a morte do empresário. "Estávamos fazendo um trabalho de interiorização dos Centros de Pesquisa, que recebeu até a visita da presidenta Dilma, e lembro que uma das suas maiores lutas era contra o câncer".

O governador eleito, Rui Costa, manifestou seu pesar pela morte do presidente da Fieb. "É com pesar que recebemos a notícia do falecimento do empresário e presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Carlos Gilberto Farias. Aos familiares, nossos sinceros sentimentos e a certeza de que Deus dará forças para superar esse momento".

CNI

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, falou sobre o​ ​falecimento do empresário Carlos Gilberto Farias, que também era vice-presidente​ da entidade. "Carlos Gilberto Farias foi um modelo de industrial e de cidadão por suas ações​ ​em favor do desenvolvimento do setor e do país, tendo prestado inestimável​ ​contribuição na Presidência do Conselho Temático da Agroindústria (Coagro)​ ​desta Confederação. Neste momento de grande pesar, nossos pensamentos se voltam para sua​ ​família e seus​ ​amigos".

Fieb

A federação enviou, na noite desta quarta-feira, nota sobre a morte do seu presidente, Carlos Gilberto Farias. "Comunicamos o falecimento do presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Gilberto Cavalcante Farias, aos 67 anos, nesta quarta-feira (05.11). Carlos Gilberto Farias encontrava-se internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 16 de outubro, onde foi submetido a uma cirurgia que evoluiu para um quadro de infecção".

Sebrae

A diretoria da entidade enviou nota a imprensa lamentando a morte de Carlos Gilberto Farias, que também era Vice-Presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia. "A Bahia perde um importante líder empresarial, que muito contribuiu para o Desenvolvimento Econômico e Social do Estado à frente de uma das mais importantes indústrias do segmento sucroalcooleiro, a Agrovale, e, mais recentemente, vinha de forma bastante proativa implementando um importante Programa de Desenvolvimento Industrial voltado para as Micro, Pequenas e Médias Empresas Industriais através do Sistema FIEB, em parceria com o Sebrae. Externamos à família do Dr. Carlos Gilberto Farias o nosso mais profundo pesar e solidariedade, extensivo também à toda Diretoria e Colaboradores do Sistema FIEB".

adblock ativo