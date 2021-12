Morre Dom Silvério de Albuquerque, Bispo Emérito de Feira

Morreu na madrugada desta terça-feira, 28, o Bispo Emérito do município de Feira de Santana, Dom Silvério Jarbas de Albuquerque, de 96 anos. Ele estava internado no Hospital Unimed e teve falência múltipla dos órgãos.

O corpo de Dom Silvério está sendo velado na Paróquia da Catedral Metropolitana de Sant'Ana, onde acontecerá uma missa e o sepultamento às 15h. A cerimônia homenageia Dom Silvério, que fez parte da Arquidiocese de Feira de Santana por 23 anos.

Apesar de ter nascido em Olinda (PE), no dia 11 de março de 1917, Dom Silvério foi nomeado Bispo em 17 de março de 1970, no município de Caetité. Após 23 anos em Feira, ele deixou o cargo no dia 28 de maio de 1995.

adblock ativo