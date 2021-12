Morre criança de 2 anos atingida por bala perdida em Feira

A menina de 2 anos que foi atingida por uma bala perdida no ataque que deixou um jovem de 18 anos morto, na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), morreu na noite desta terça-feira, 11, após mais de um mês internada. A informação foi confirmada pela delegacia da cidade nesta quarta-feira, 12.

O crime ocorreu no dia 1° de março, quando dois homens armados em um Siena branco, invadiram um residencial do programa "Minha Casa, Minha Vida", no bairro Mangueira. Os criminosos mataram Thiago Jesus Santos, 18 anos, que morava no local. Foram efetuados vários tiros e um deles atingiu a garota que foi socorrida inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro e, em seguida, transferida para o Hospital Estadual da Criança (HEC), onde passou por uma cirurgia e ficou internada.

Thiago foi baleado na cabeça e nas costas quando estava sentado, jogando dominó. De acordo com o site Acorda Cidade, testemunhas contaram que o tiro atingiu duas partes do intestino da menina. O corpo dela foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Até a publicação desta reportagem, nenhum envolvido no crime havia sido preso.

