Morre Clara Maria, irmã de Caetano Veloso e Maria Bethânia

Morreu na sexta-feira, 23, aos 85 anos, Clara Maria Velloso, irmã dos cantores santo-amarenses Caetano Veloso e Maria Bethânia – e mãe do também cantor e compositor Jota Velloso.

A mais velha entre os seis filhos biológicos da matriarca Dona Canô (outros dois eram adotados), Clara Maria foi enterrada no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, na tarde deste sábado, 24.

Na página oficial dela no Facebook, Bethânia lamentou a morte da irmã. Na legenda de uma foto em que ela aparece rezando ao lado de Clara e da mãe, a cantora escreveu: “Mais uma divina dos Velloso para brilhar no céu. Dona Clara foi acender fogueira com mãe Canô no céu. A memória de sua ternura, fala mansa, delicadeza e sorriso largo aquecerá sempre nossos corações, como fogueira de São João”.

Imediatamente, a publicação recebeu milhares de comentários e foi compartilhada pelos seguidores da musa da MPB. “Meus sentimentos, minha diva”, escreveu uma fã.

A passagem da primogênita dos Velloso acontece 5 anos após a morte da matriarca Claudionor Vianna Teles Velloso, que se despediu aos 105 anos, em 2012, em Santo Amaro.

