Morre aos 87 anos a baiana Martha Rocha, primeira Miss Brasil

Morreu aos 87 anos neste sábado, 4, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a baiana Maria Martha Hacker Rocha - primeira Miss Brasil.

A soteropolitana venceu o concurso em junho de 1954, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A primeira Miss Brasil foi sepultada na tarde deste domingo, 5, no Cemitério do Santíssimo Sacramento.

De acordo com a família, a causa da morte foi insuficiência respiratória seguida de infarto.

O prefeito ACM Neto lamentou a morte da ex-Miss Brasil. "Nós, que amamos a Bahia, sempre a tivemos como um ícone", disse o prefeito, destacando que "todos os baianos se sentiram injustiçados quando ela ficou em segundo lugar no concurso Miss Universo".

Neto enalteceu ainda a importância de Martha Rocha para a Bahia, afirmando que, da mesma forma que Jorge Amado, João Gilberto e Dorival Caymmi, ajudou a construir o imaginário do Estado atraindo olhares para o turismo local.

"Quero transmitir aos familiares de Marta Rocha a imensa gratidão que Salvador tem por ela, pela sua elegância e pelo que representou para a projeção internacional de nossa terra. Que Deus dê força a todos os seus parentes e amigos", expressou o ACM Neto.

