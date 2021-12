Morre aos 84 anos o radialista José Oswaldo Alves

Faleceu neste sábado, 17, aos 84 anos, o radialista José Oswaldo Alves. Zé Oswaldo, como era mais conhecido, nasceu em Salvador, e foi criado no bairro da Mouraria, no Centro da capital baiana. Zé é formado em jornalismo pelo Instituto Técnico Profissional, no Rio de Janeiro.

As causas da morte e informações sobre o sepultamento ainda não foram informadas pela família.

O comunicador mantinha o portal esporte olímpico "Zé Oswaldo". Atuou como repórter no Diário de Notícias e no departamento de publicidade da Tribuna da Bahia. Trabalhou ainda nas rádios Bandeirantes, Cultura, Bahia e Sociedade. Era também concursado do Departamento de Habitação e Urbanização do Estado da Bahia (Urbis), onde atuou por 34 anos.

Zé Oswaldo deixa três filhos: o apresentador José Eduardo, a advogada Cristiana Figueiredo, e Luís Gustavo Alves, diretor do site BNews.

O radialista foi agraciado com a Medalha Thomé de Souza, na Câmara Municipal de Salvador, em maio do ano passado. Autor da homenagem no Poder Legislativo municipal, o presidente da Câmara, vereador Geraldo Júnior (MDB), lamentou o falecimento do jornalista. "Zé foi um dos grandes incentivadores do esporte amador da Bahia. Hoje, choro a perda desse grande amigo, a quem considerava como um pai", declarou Geraldo.

O deputado Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, também lamentou a morte do radialista e cronista esportivo. “Meu abraço solidário ao filho dele, e meu amigo, Zé Eduardo, o Bocão, que tinha verdadeira veneração pelo pai, que era uma lenda no jornalismo da Bahia, com passagens pelo Diário de Notícias e em várias emissoras de rádio da cidade. Estendo esse pesar ao filhos Luís Gustavo e Cristiana, aos demais familiares e amigos de Zé Oswaldo, notadamente àqueles que, às sextas-feiras, dividiam com ele uma mesa no Restaurante Colon, no Comércio”, reiterou Leal.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador José Eduardo homenageou o pai: "Foi a última conversa , o ultimo aperto de mão, a última risada , foi a ultima visita! Pai vc se foi hoje com todo amor que Deus te deu e nos deu!!!".

