Morre aos 81 anos o jornalista Guilherme Simões

Morreu nesta quinta-feira, 15, aos 81 anos, o jornalista e agitador cultural Guilherme Simões. Ele era sobrinho de Ernesto Simões Filho, fundador de A TARDE. Guilherme estava internado no Hospital Jorge Valente há 15 dias e, na madrugada desta quinta, não resistiu a um infarto.

Além de ter trabalhado durante muitos anos na Odebrecht, Guilherme atuou na Gerência Industrial do jornal A TARDE e no jornal carioca Última Hora. Com sua morte, a cultura baiana também perde um ícone, já que ele sempre apoiou o Carnaval e ajudou a fundar o tradicional bloco de samba Alerta Geral.

Guilherme também estava frequentemente acompanhado de escritores como Jorge Amado e Emília Biancardi. "Ele era o mais baiano dos baianos porque tinha o sangue da Bahia nas veias. Com ele, foi grande parte da cultura local", comentou sua esposa, Tânia Simões.

Tânia conta ainda que a alegria, a firmeza de caráter e a sinceridade eram as características mais marcantes da personalidade do jornalista.

O escritor Edivaldo Boaventura, que presidiu a Academia de Letras da Bahia e foi diretor de A TARDE, lamentou a morte do amigo: "Era uma pessoa inteligente, cheia de vida e espírito. Tinha alto poder de comunicação e de ascensão. Nós tivemos um relacionamento de longo conhecimento. Ele era tratado como uma pessoa da família".

O fundador da banda e do bar Habeas Copos, Sérgio Bezerra, falou emocionado sobre o tio. "Foi um exemplo de vida, deu contribuição muito grande para a música e o Carnaval baiano". Sérgio conta que fez questão de prestar-lhe homenagem durante um dos desfiles do Habeas Copos. "Ele amava tanto a cultura baiana que se foi no dia da Lavagem do Bonfim, dia de festa e paz", ressaltou Bezerra.

O corpo de Guilherme Simões foi sepultado na tarde desta quinta, no cemitério Jardim da Saudade.

