Morre, aos 64 anos, filósofo e professor da Ufba Antônio Saja

O filósofo e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Antônio Saja, faleceu na noite desta segunda-feira, 11, aos 64 anos, em decorrência de uma grave insuficiência cardíaca.

Em nota, a Ufba lamentou a morte do filósofo. A instituição também informou que o sepultamento do professor será nesta terça-feira, 12, às 16h, no cemitério do Campo Santo.

A universidade também destacou que Saja era professor do Departamento de Filosofia da Ufba e uma figura pública das mais conhecidas e respeitadas na cidade, com trânsito entre intelectuais de distintas inclinações e artistas de múltiplas áreas.

Alguns amigos se pronunciaram nas redes sociais, homenageando o professor, como o jornalista Andrezão Simões.

"Fiquei triste com sua partida, companheiro. Que você faça sua travessia com todo o nosso amor e carinho. Inté, Saja", disse o jornalista em postagem no Facebook.

