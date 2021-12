Morre Antônio Pena, fundador do Catuense Futebol

Fundador e ex-presidente do Catuense Futebol Clube e ex-prefeito do município de Catu (78 km de Salvador), Antônio Pena, 86 anos, morreu na manhã deste sábado, 6. Ele estava hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Rafael, em Salvador, desde o acidente de carro que sofreu na estrada de São Sebastião, dia 22 de janeiro.

O time de futebol postou nota de lamento pela morte de Pena. Os torcedores comentaram com tristeza o fato. "O futebol baiano perde um dos melhores, ou se não o melhor, dirigente que já teve", disse um internauta. "Um grande homem que sempre deu oportunidades ao menos favorecidos financeiramente no futebol", completou outra.

Durante parte do tempo em que ficou hospitalizado, Pena esteve em coma. Apesar disso, o estado de saúde dele era considerado estável, segundo boletim médico do hospital.

