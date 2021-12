Morre a juíza perpétua da Irmandade da Boa Morte

Morreu na manhã deste domingo, 05, aos 105 anos, Estelita de Souza Santana, a dona Ester, juíza perpétua da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, cuja festa começa no dia 13. O corpo dela foi velado na atual sede da Irmandade, na Rua 13 de maio, e enterrado às 16h no Cemitério da Piedade.

Estelita ocupava o posto mais importante da secular irmandade cachoeirana por ser a mais antiga integrante do grupo, com quase 48 anos . Como juíza perpétua, tinha a função de participar dos festejos e orientar as irmãs da Boa Morte na organização da festa. A morte dela encerra um ciclo das mais antigas participantes da confraria. Com a morte dela, quem assume o cargo é a centenária Narcisa Cândida, conhecida como dona Filhinha, 107 anos.

Homenagens - Não é costume da irmandade fazer homenagens, mas durante as missas da Festa da Boa Morte, dona Ester será lembrada por manter a tradição da confraria, onde entrou no final dos anos 50. Segundo a jornalista Alzira Costa, de Cachoeira, ela foi indicada para ingressar na irmandade pela já falecida Diocleciana Arlinda do Nascimento, a Tutuzinha, uma das antigas moradoras da Casa Estrela, antiga sede da Irmandade da Boa Morte, no bairro Ana Nery, no Centro Histórico de Cachoeira.

