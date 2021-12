Morre 9ª vítima de rebelião em presídio de Feira

O detento Deoclécio Aurélio Viana do Santos que estava internado no Hospital Cleriston Andrade, em Feira de Santana (109 km de Salvador) morreu na tarde desta segunda-feira, 25. A informação foi confirmada pelo diretor do hospital, João Carlos Pitangueira. Também nesta tarde os corpos dos outros oito mortos foram retirados do presídio e encaminhados para o Institulo Médico Legal (IML) da cidade.

De acordo com o diretor, Deoclécio ia ser operado, mas não resistiu aos ferimentos. "Ele não resistiu, tinha muitas lesões pelo corpo", disse Pitangueira. Outros quatro presos receberam alta do hospital.

Os crimes ocorreram durante rebelião iniciada no domingo, 24, durante o horário de visitas. Familiares dos presos foram feitos reféns.

O motim foi encerrado na manhã desta segunda-feira, 25, com a liberação das pessoas, que passaram a madrugada dentro do conjunto penal.

Com o fim da rebelião, após mais de 18 horas de negociação, uma perícia e vistorias foram realizadas pelas polícias nas dependências da unidade prisional.

A polícia apreendeu dois revólveres e uma pistola, além de diversas armas brancas, informou o coronel da PM. Ainda segundo o comandante, o grupo que iniciou a rebelião tentou invadir outro pavilhão do presídio, mas foi impedido por cerca de 250 agentes penitenciários.

Durante as negociações o grupo pediu a presença da imprensa, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Feira de Santana no local. Segundo o coronel da PM Adelmário Xavier, comandante da Regional Leste, todas as exigências foram atendidas.

O presídio tem capacidade para 608 pessoas, mas atualmente está com 1.500 presos.

