Morosidade retém dinheiro para obras em Salvador

Os moradores de áreas de risco terão de conviver por tempo indefinido com o perigo de estar próximos a uma encosta sem contenção ou área sujeita a inundação até a Prefeitura de Salvador ver liberados os recursos para elaborar projetos e executar obras estruturantes em Salvador.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), Paulo Fontana, a pasta conta com um orçamento de cerca de R$ 36 milhões para obras de contenção. Deste montante, cerca de R$ 33,5 milhões aguardam aprovação de orçamentos e licenças ambientais, por parte da União.

Mas, vale lembrar que documentos a serem analisados em Brasília só foram enviados em março pela prefeitura (cuja nova gestão começou em janeiro). Ou seja, pouco tempo antes do início do período de chuvas, quando é fundamental estarem prontos (ou em fase de conclusão) importantes serviços de prevenção de alagamentos e desmoronamentos.

Chuva inviabiliza - Mesmo se os recursos chegassem de imediato, seria inviável realizar as obras no período chuvoso, segundo o diretor da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia e professor da disciplina de Contenção, Luís Edmundo Campos.

"A essa altura, o que se pode fazer é adotar medidas paliativas, como dragagem e limpeza de canais, retirada do lixo de encostas e colocação de lonas", avaliou. O professor analisa que o atual panorama das áreas de risco nas grandes cidades ocorre pela ausência de políticas de Estado, obrigação dos poderes públicos.

Vidas em risco - Enquanto o dinheiro não chega, os moradores do final da Travessa Condeúba, na Capelinha de São Caetano, terão de se acostumar a usar uma ponte de madeira que separa a casa da doméstica Vera dos Santos, 38, de um perigoso barranco com vista para o bairro do Lobato (subúrbio). "A rua toda está condenada. Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, esta situação continua", lamenta Vera com medo de perder a vida.

Principal ligação entre a Cidade Alta (São Caetano) e a Cidade Baixa (Largo do Tanque), a Ladeira do Cacau está interditada por risco de deslizamento de terra desde a gestão municipal passada. Desde outubro de 2011, o trânsito de veículos foi suspenso no local. "Além do risco de deslizamento, a gente ainda corre perigo de ser assaltada quando chega tarde do trabalho, porque não passa mais ônibus na rua", reclamou a operadora de caixa Ana Lúcia, 37, que larga o serviço às 23 h e precisa caminhar cerca de 600 m entre o ponto de ônibus e a sua casa.

Cerca de 600 áreas de risco - O último levantamento feito pelo Plano Diretor de Encostas (PDE), em 2004, apontava a existência de 433 áreas de risco na capital. Nove anos depois, o número já beira 600 áreas, segundo a Codesal.

O secretário de Infraestrutura afirma que o órgão está prestes a elaborar um Termo de Referência para atualizar o PDE e, assim, hierarquizar as áreas prioritárias.

Das 433 áreas mapeadas, 115 não estão mais na classificação de riscos "muito alto" e "alto", diz Fontana ao afirmar que em 30 dias a Sindec deve concluir o projeto de contenção orçado em R$ 3 milhões.

Segundo Fontana, a liberação de cerca de R$ 9,5 milhões para contenção de 18 encostas depende da aprovação das outorgas ambientais, pelo Ministério da Integração.

Mais R$ 22,5 milhões para obras em 20 encostas aguardam aprovação do Ministério das Cidades. "Falta só responder se os orçamentos que enviamos para contratar as empresas foram aceitos", diz.

De acordo com o secretário, para realizar a obra de contenção em toda a extensão da Ladeira do Cacau, o município precisaria dispor de R$ 11 milhões. "O problema é que o município não dispõe desse dinheiro", afirmou Fontana.

Por meio de nota, o Ministério da Integração informou ter liberado R$ 1,5 milhão em 2009. Nova parcela será liberada após análise da documentação enviada pela prefeitura em março passado.

Por meio da assessoria, o Ministério das Cidades informou que os recursos já estão disponíveis na Caixa, mas não soube informar o motivo da retenção do dinheiro.

