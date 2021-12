Moradores se mobilizam para defender o Velho Chico

Moradores das quatro regiões fisiográficas da macrobacia do São Francisco estarão mobilizados nesta quarta-feira, 3 - dia nacional em defesa do rio - para cobrar ações de preservação e revitalização do chamado Velho Chico. Juntas, as quatro regiões somam uma população estimada em 15,5 milhões de pessoas em seis estados do Brasil.

A programação desta quarta atinge a região do Submédio São Francisco, com iniciativas no entorno de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). No Médio, uma das concentrações é em Bom Jesus da Lapa (BA). No Alto e no Baixo São Francisco, as ações acontecem em Lagoa da Prata (MG) e Penedo (AL), respectivamente. Em Xique-Xique e Ibotirama, na Bahia, também haverá manifestações.

Ao enfrentar a maior crise hídrica das últimas décadas na região do semiárido brasileiro, a população atende ao chamado da campanha Eu Viro Carranca pra Defender o Velho Chico.

Encabeçado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), o protesto tem como foco ações poluentes que estão dizimando com a qualidade da água. A quantidade de água disponível para múltiplos usos também será lembrada, com destaque para o desmatamento em áreas de preservação e o desperdício.

Com apresentações artísticas e concentração no histórico vapor Saldanha Marinho, na orla de Juazeiro, a partir das 8h, a programação termina ao meio-dia com um ato simbólico, a ser repetido em outros locais de mobilização: a devolução de água limpa ao rio - levada pelos manifestantes -, simbolizando a restituição da vida ao Velho Chico.

À tarde, o evento se repete na orla de Petrolina, na outra margem do rio. Os eventos realizados ao longo do São Francisco contarão com peixamentos - colocação de alevinos (peixes recém-saídos do ovo) nos rios, debates e exposições fotográficas. Os principais envolvidos são pescadores, comunidades indígenas, quilombolas, pesquisadores, estudantes e gestores públicos.

"Devido à dimensão da nossa região, que vai de Pirapora (MG) a Juazeiro (BA), realizaremos eventos em vários municípios, ampliando a noção de pertencimento das comunidades à bacia do São Francisco", afirmou o coordenador da Câmara Consultiva do Médio São Francisco, Cláudio Pereira.

