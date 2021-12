Moradores são contra exploração de pedreira em Nazaré

Preocupado com os impactos ambientais que podem surgir a partir da exploração de uma pedreira na área da Cachoeira do Roncador, em Nazaré (a 216 km de Salvador), no Recôncavo baiano, o Instituto Baiano de Educação e Cultura (Ibec) lidera um movimento para tentar barrar o empreendimento.

Vice-presidente do Ibec, a professora Jaciara Silva de Brito informou que os moradores da região estão apreensivos porque uma estrada de acesso ao local já foi aberta sem que o assunto tenha sequer sido debatido.

"Pretendemos promover uma discussão mais ampla, por meio de audiência pública, seminários, encontros e outras ações, entre os órgãos ambientais e a população do Recôncavo sobre os impactos. Além disso, vamos solicitar a instalação de escritórios do Ibama e do Inema, em Nazaré, para melhor fiscalizar estas e outras ações na região, como a indústria naval que está sendo instalada em São Roque do Paraguaçu", salientou.

Segundo ela, um abaixo-assinado já está circulando entre a população do município no sentido de ajudar a impedir a instalação de empresa que tenha a finalidade explorar a pedreira. "Estamos recolhendo assinaturas e várias instituições e entidades, como escolas e associações de moradores, apoiam o movimento", disse. Criado há três anos, em Nazaré, o instituto reúne professores, instituições e pessoas da comunidade preocupadas com o desenvolvimento do Recôncavo por meio de suas potencialidades.

Prefeitura descarta

O prefeito de Nazaré, Milton Rabelo de Almeida, admite que a Empresa São Vicente, sediada em Itacimirim, procurou o setor de Tributos da prefeitura para se cadastrar e instalar no município um escritório. Porém, a prefeitura ainda não liberou o alvará de funcionamento. "Não podemos autorizar alvará para a empresa operar sem que os órgãos ambientais liberem uma licença. Além disso, não temos interesse nisso para que haja desvio do rio ou assoreamento da Cachoeira", afirmou o prefeito.

Os integrantes do Ibec acreditam que a população está consciente da importância de impedir atividades que ofereçam riscos ao equilíbrio ecológico, tanto que dezenas de pessoas já subscreveram o documento encabeçado pelo instituto. O presidente da Associação dos Moradores do Apagafogo, César Menezes, é um deles. "Moro vizinho a outra pedreira, que não me incomoda, mas sou contra a exploração na área da Cachoeira do Roncador, porque é um espaço de lazer da população há muitos anos", disse.

adblock ativo