Moradores reclamam de ponte sem utilidade no sul da Bahia

Moradores da cidade de Medeiros Neto (857 km de Salvador) colocaram uma placa na entrada do município para reclamar da construção de uma ponte que custou mais de R$ 2 milhões e cuja obra já está parada há quase três anos. Na placa, há o seguinte questionamento: "Você usa essa ponte? Não. Você sabe por que? Porque ela liga o nada a lugar nenhum".

A parte construída não pode ser usada pela população porque não existem cabeceiras para subir e descer, nem estrada para fazer ligação com a ponte. A estrutura, que fica sobre o rio Água Fria, serviria para desviar o fluxo de caminhões com cargas pesadas do centro da cidade para as rodovias estaduais.

Para construir a ponte foram gastos R$2,3 milhões (Foto: Reprodução | Radar58)

Os habitantes da cidade não se conformam com o desperdício. "Um dinheiro que poderia ter sido empregado na saúde, na educação, empregou em uma obra, porém, não concluiu. Se tivesse concluído tudo bem. Isso que nos revolta", lamenta a educadora física Gabriela Pereira.

O atual prefeito, Nilson Costa, alega que o município não tem condições de arcar com as indenizações necessárias para retirar as casas que serão demolidas no processo. O governo do Estado, em parceria com o Ministério da Integração, seria responsável pelo resto dos gastos com a construção da ponte.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura também defendeu que o projeto está passando por uma readequação para que as obras possam ser retomadas, sem prazo para término.

