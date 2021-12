Moradores reclamam de água suja e falha na distribuição em Terra Nova

Falta d'água e água suja foram os problemas relatados por moradores do município de Terra Nova, distante a 78 km de Salvador, que procuraram a reportagem de A TARDE para denunciar o desabastecimento na cidade desde novembro de 2016, Eles também se queixam da qualidade da água fornecida, desde o fim de semana passada, pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que segundo os moradores, orientou aos consumidores que descartem.

Por causa da situação, algumas famílias já começaram a deixar a cidade, de acordo com a estudante de direito Gabriela Santos Vilas Boas. Ela disse que os moradores não foram alertados sobre as causas do abastecimento constantemente interrompido e que virou uma rotina desde os últimos meses do ano passado.

“E agora, que a água chegou de vez, veio deste jeito, insalubre. Além da cor escura parecendo um café, tem cheiro de terra”, descreveu, cobrando providências por parte das autoridades locais para que, pelo menos, a população seja notificada sobre o que está acontecendo de fato.

Ela estima que cerca de 80% dos moradores de Terra Nova foram afetados. O município tem cerca de 15 mil habitantes. “Só não tem problemas as residências que possuem poço próprio”, afirmou a estudante.

As demais famílias precisam recorrer a um poço da prefeitura e aos poços particulares de familiares, amigos e vizinhos para suprir suas necessidades diárias.

Mãe de uma bebê de sete meses, Isis Lopes afirmou que ela e outras pessoas já estiveram diversas vezes no escritório da Embasa e não receberam as informações necessárias. “Se tivessem dito que estão economizando e feito uma escala regular, a gente se prevenia, porque daria para se organizar. Mas não tem regularidade e nem qualidade”, protestou.

“Na cidade toda só se vê filas para pegar água nestes poços, desde a madrugada até de noite. Pessoas com baldes e outras vasilhas, transportando em carrinhos de mão, bicicletas e nas mãos. Está um sufoco”, revelou a professora Siusi Moura, acrescentando que com a água que está chegando, desde o fim da semana passada, não tem condições de fazer nada, nem tomar banho”.

Ela disse deixou Terra Nova esta semana porque tem crianças e não tinha mais como ficar com este problema de água. Também garantiu que nunca recebeu algum comunicado da Embasa, explicando as razões para a falha de abastecimento.

Racionamento

Por meio de nota, a assessoria da Embasa (Regional de Feira de Santana) informou que o abastecimento de água em Terra Nova está sendo feito de forma alternada entre os bairros, por causa da redução do volume de água no Rio Cabuçu (onde é captada a água que abastece a cidade) provocada pela prolongada estiagem.

A empresa salientou ainda que, durante o período de crise hídrica, está complementando a vazão para a cidade de Terra Nova com água do sistema de abastecimento de Amélia Rodrigues.

Sobre a ocorrência de cor e cheio na água fornecida, a Embasa informou que uma equipe de técnicos esteve na cidade para verificar o problema. Nesta quinta, 11, a água começou a chegar com os aspectos naturais.

Segundo a empresa, o problema foi causado “pelo deslocamento de partículas sedimentadas no interior da tubulação. Todas as medidas corretivas já foram tomadas e o padrão de cor voltou ao padrão normal”. Ainda conforme a nota, “os moradores estão sendo orientados a descartar a água eventualmente armazenada em seus reservatórios domiciliares”.

