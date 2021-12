Moradores realizam manifestação em Vila de Abrantes

Uma manifestação na manhã desse domingo, 29, organizada por moradores do Parque São Jorge, em vila de Abrantes, interrompeu parte da pista na Estrada do Coco. Os manifestantes reinvidicavam da prefeitura de Camaçari a pavimentação do bairro e serviços de iluminação e calçamento.

A manifestação começou por volta das 7h, e a Polícia Militar chegou ao local para auxiliar na orientação do trânsito da região. A manifestação foi controlada e o local já está desobstruído. O trânsito no local flui tranquilo.

