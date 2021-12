Moradores queimam ônibus em protesto no sul da Bahia

Um homem manteve duas pessoas reféns, durante a manhã desta terça-feira, 26, no distrito de Pindorama, em Porto Seguro (a 591 quilômetros de Salvador), no sul do estado.

Marvison Paulo Gomes fugia de uma perseguição policial após assalto a uma agência dos Correios que resultou na morte de um policial.



Horas depois da negociação e troca de tiros, Marvison foi atingido e morreu. Os reféns, uma mulher e uma criança, não ficaram feridos.

Segundo o blog Radar 64, moradores da localidade queimaram um ônibus e fecharam a BR- 367 em protesto pela morte de Marvison, que consideraram injusta.

