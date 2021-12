Moradores protestam por melhorias em Feira de Santana

Cerca de 50 moradores do bairro do SIM fecharam o trecho da BR-324, no anel de contorno de Feira de Santana. Eles atearam fogo em pneus para evitar o fluxo de veiculos. Os moradores cobram obras de infra-estrutura para o local como melhoria no transporte público, asfaltamento das ruas do bairro, principalmente da José Domingos Servo e avenida Centenário, saneamento básico e área de lazer e recreação para a comunidade; além de postos de saúde.

O protesto durou cerca de 2 horas e muitos motoristas tiveram que fazer manobras arriscadas em cima do viaduto que liga a avenida Getúlio Vargas à Noide de Cerquera, no bairro do SIM. A manifestação acabou quando o secretário de desenvolvimento urbano José Pinheiro compareceu no local e negociou com os moradores. Algumas máquinas para inicio de obras de tapa buracos foram enviadas para o bairro no final desta manhã.

"Ninguém aguenta mais a buraqueira. A gente quer a garantia de que o prefeito vai pavimentar as nossas ruas", disse o morador Eliab Alves.

