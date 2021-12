Moradores protestam na BA-026 pedindo melhorias na rodovia

Cerca de 50 pessoas realizam um protesto nos dois sentidos da BA-026, no povoado de Varzedo, no trecho que liga os municípios de Amargosa e Santo Antônio de Jesus, na manhã desta segunda-feira, 20. O grupo pede melhorias na rodovia, por conta dos diversos acidentes registrados na região.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRE), os moradores queimam pneus e galhos de árvores para bloquear os dois sentidos da pista. Ainda segundo a PRE, os manifestantes permitem apenas a passagem de ambulâncias pelo local. O ato que começou por volta das 5h.

A polícia não soube informar a dimensão do congestionamento provocado pelo protesto.

adblock ativo