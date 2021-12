Moradores protestam contra preço de gasolina em Vitória da Conquista

Um grupo de moradores de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi para a rua neste sábado, 15, para protestar contra o preço da gasolina na cidade. Eles reclamam dos valores encontrados nos postos da cidade, entre R$ 3,80 e R$ 3,84, enquanto nas cidades vizinhas o combustível é mais barato.

Os manifestantes citam o exemplo de Itapetinga, onde é cobrado R$ 3,29 pelo litro, e de Poções, que tem o combustível vendido a R$ 3,43.

O presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis), José Augusto Melo, explica que é natural a variação entre os valores praticados em Vitória da Conquista e as demais cidades do sudoeste da Bahia. "O preço é livre e a variação de um mercado (município) para outro é natural. Se houve uniformidade, aí poderia ter a interpretação de que era um cartel", afirmou.

O representante dos postos de combustível explica que a carga tributária na Bahia é calculada em cima do preço do litro de R$ 3,89. "Mesmo que seja cobrado mais ou menos, o imposto é pago com base no preço de R$ 3,89. Por isso, é normal os postos cobrarem entre 10% ou 15% para cima ou para baixo", explica.

Suspeita de cartela

De acordo com o Blog do Anderson, o grupo exibiu mensagens falando sobre a prática de cartel e reclamando de "preços abusivos".

José Augusto Melo negou a prática na cidade. "Cartel é combinação de preço. Uniformidade de preço é outra coisa. Na área de combustível, o mercado é sempre uniforme, é difícil encontrar grandes variações dentro do mesmo mercado. E isso acontece no mundo todo", salientou.

A manifestação aconteceu na avenida Olívia Flores e teve a participação de taxistas da cidade. O grupo, que pede que o Ministério Público da Bahia (MP-BA) investigue, também pretende circular por outras vias do município.

Manifestantes pedem que MP-BA investiga a possibilidade de cartel (Foto: Reprodução | Blog do Anderson)

