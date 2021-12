Moradores protestam contra morte de jovem e más condições da BR-251

Um protesto de moradores do distrito de Coutos, contra o assassinato do vendedor Andre Nascimento, 29 anos, e contra as más condições da estrada BR-251, Pontal-Buerarema, interditou a pista, na manhã desta segunda-feira, 28.



O rapaz foi morto, sábado passado, quando diminuiu a velocidade da moto por causa da buraqueira e foi surpreendido por dois assaltantes, que o mataram a pauladas, depois fugiram na moto dele, levando carteira, documentos e celular.







A população reclama que, além da falta de segurança, a precariedade da rodovia impede que 12 mil pessoas que moram em 16 povoados e distritos possam ir ao trabalho, escoar a produção de leite, cacau, frutas e cerca de dois mil alunos possam chegar às escolas, em Coutos e em Ilhéus.



Isso porque os ônibus não passam em 52 dos 60 km esburacados da estrada, que liga o sul da Bahia ao oeste do País. O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública, onde pede em liminar que o Denit e o governo sejam obrigados a recuperar a estrada





adblock ativo