Moradores protestam contra morte de criança em Feira de Santana

Moradores do bairro Conceição e do residencial Conceição Ville protestaram nesta segunda-feira, 5, contra a falta de segurança e a morte do jovem Luciano Gonçalves Silva, 10 anos, na avenida Ayrton Senna, em Feira de Santana, distante a 109 km de Salvador.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, o garoto de 10 anos foi vítima de bala perdida na noite do domingo, 4, no residencial do programa Minha Casa, Minha Vida. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual da Criança (HEC), mas morreu na manha desta segunda.

Jonas Pereira Vitória, de 22 anos, também foi baleado e está internado no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Segundo a polícia, a criança foi atingida no tórax, e Jonas foi atingido na coxa, panturrilha esquerda e braço direito.

Os manifestantes seguiram até a entrada do residencial com cartazes nas mãos, frases clamando por justiça e chamando atenção para a morte de jovens.

O velório de Luciano será nesta terça, 6, na igreja Caminho da Verdade, na Agrovilla. Ainda não há informações sobre o local do sepultamento.

A criança foi atingida no tórax na noite do domingo

adblock ativo